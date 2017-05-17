Trump 'şerefti' dedi, Erdoğan teşekkür etti

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump karşılıklı tweetleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Beyaz Saray ziyareti sonrası ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "Erdoğan'ı ağırlamak şerefti" mesajı yayınladı; Erdoğan da bu paylaşıma teşekkür mesajıyla cevap verdi.



Donald Trump, kişisel Twitter hesabı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısından görüntü paylaşarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak büyük bir şerefti," diye yazdı.



Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından teşekkür geldi. Erdoğan'ın mesajında ise, "Misafirperverlik için teşekkürler, Bay Başkan. Bugünkü görüşmemizin, uzun süreli ittifakımızı ve stratejik ortaklığımızı güçlendireceğine inanıyorum," ifadelerinde bulundu.







