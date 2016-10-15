TSK açıkladı: 80 DEAŞ hedefi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 80 DEAŞ terör örgütü hedefine, ateş destek unsurlarınca atış yapılarak, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ileri harekatı desteklenerek, belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, 53'üncü gününde devam ediyor.



Suriye sınır hattında, gelişmelere yönelik gerekli emniyet tedbirleri alınarak, Azaz-Rai-Cerablus hattında halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkabilecek fırsat hedeflerini etkisiz hale getirme ve kontrol altına alma faaliyetleri de sürüyor.



Muhalif unsurların Rai doğusundaki Taşlıhüyük meskun mahallinin geri alınması amacıyla başlattığı taarruzda, DEAŞ terör örgütünün güçlü direnişi nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalif yaralandı, destek sağlayan unsurlarda ise zayiat ve hasar meydana gelmedi.



Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan yaklaşık bin 110 kilometrekareyi kapsayan 134 meskun mahalde güvenliği artırıcı önlemler sürdürülürken, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 80 DEAŞ terör örgütü hedefine, ateş destek unsurlarınca atış yapılarak, ÖSO'nun ileri harekatı desteklendi ve belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Mirkane, Taşlıhüyük ve Tileli'de bulunan 2 karargah binası, silah mevzii olarak kullanılan 3 bina ve muhtelif korugan tipi hedefler vuruldu.



Bin 156 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi



Koalisyon güçleri tarafından, Dabık'ta tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda bir el yapımı patlayıcı imha edildi.



DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından, 4 el yapımı patlayıcı kontrollü patlatılırken, harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve çoğu tuzaklanmış bin 156 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.



Bu arada, açıklamada, Suriye sınır hattında insansız hava araçları ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetinin de devam ettiği, AFAD ve Kızılay'a ait unsurlarla ÖSO personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.



Terör örgütleri tarafından kullanılan ve sınırda güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, yürütülen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği bildirildi.