TSK açıkladı: Askerimiz sınırı geçti!

İdlib harekatıyla ilgili açıklama yapan TSK, "Türk askeri sınırı geçti. 8 Ekim'den itibaren keşif faaliyetlerine başlandı." dedi. Kurulan birliğin adını da açıkladı: Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü

TSK açıkladı: Askerimiz sınırı geçti!

TSK, İdlib ile ilgili açıkama yaptı. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başladı." denildi.

TSK GÖREVİNİ ANGAJMAN KURALLARI İÇİNDE SÜRDÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, TSK unsurlarının İdlib bölgesindeki görevini Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

KURULAN BİRLİĞİN ADI: GERGİNLİĞİ AZALTMA KONTROL GÜCÜ

30 Aralık 2016 tarihinde Suriye'de ilan edilen ateşkes rejiminin sürdürülmesi maksadıyla, Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran garantörlüğünde Astana Süreci başlatılmıştır.

Süreç kapsamında; ateşkes rejiminin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Suriye'de "Gerginliği Azaltma Bölgeleri / Çatışmasızlık Bölgeleri" belirlenmiştir.

8 EKİM'DEN İTİBAREN KEŞİF FAALİYETLERİNE BAŞLANDI

Gelinen aşamada, ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Etiketler; #tsk #idlib
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