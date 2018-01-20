TSK Afrin'deki hedefleri vurdu!

TSK, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine karşılık verdi. Terör örgütünün barınak ve sığınakları vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), PYD/PKK tarafından Afrin'den açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek örgütün barınak ve sığınakları vuruldu.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün ve bugün PYD/PKK terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine karşılık verildi.



Meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunularak terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vuruldu.



TSK'dan yapılan açıklama:



TSK'dan yapılan açıklamada "19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulmuş ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vurulmuştur." denildi.



20 PKK'LI TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetlerince, 12-18 Ocak'ta PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis, Mardin, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TSK DÜN DE VURMUŞTU



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün de Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK hedefleri topçu atışlarıyla vurmuştu.