TSK, Afrin'i top atışıyla vurdu

TSK, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan, terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu. Öğleden sonra yapılan 10 top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da duyuldu. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.