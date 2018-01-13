TSK, Afrin'i top atışıyla vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye'nin Afrin kentindeki mevzilerini top atışıyla vurdu

TSK, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'ndan, terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu. Öğleden sonra yapılan 10 top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan da duyuldu. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor.