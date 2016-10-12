TSK'da 233 asker daha ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,158'i subay, 67'si astsubay, 8'i uzman erbaş toplam 233 asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan 7 askeri hakim albayın ihracının eklenmesiyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı kararıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinde ihraç edilen asker sayısının 3939 olduğu belirtildi.
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