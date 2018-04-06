TSK'dan hava harekatı: 59 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine 1 ve 2 Nisan'da düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan hava harekatı: 59 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1-2 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Türkiye'ye sızma girişiminde oldukları öğrenilen teröristlerin sansasyonel eylemler hazırlığında oldukları belirtiliyor.

Etiketler; #tsk #terör #hava harekatı
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