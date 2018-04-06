TSK'dan hava harekatı: 59 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine 1 ve 2 Nisan'da düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 1-2 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen 3 ayrı hava harekatında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.



Türkiye'ye sızma girişiminde oldukları öğrenilen teröristlerin sansasyonel eylemler hazırlığında oldukları belirtiliyor.