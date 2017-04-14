TSK'dan o karşılama töreni ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda tören mangası tarafından karşılanmasına ilişkin tartışmalar üzerine TSK 'dan açıklama geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine dün Bandırma’dan başladı. Kılıçdaroğlu’nu taşıyan özel uçak dün sabah sivil uçuşlar için de kullanılan Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine indi.Tören mangası CHP Lideri’ni selamlayarak karşıladıktan sonra Kılıçdaroğlu, yanındakilerle birlikte Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Karşılama ve ziyaret fotoğrafları, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın Facebook sayfasında paylaşıldı.AK Parti’ye yakın bazı isimler CHP Lideri’nin seçim yasaklarını ihlal ettiğini öne sürerken “darbe çığırtkanlığı yapıldığı”nı iddia edenler de oldu. Askeri kaynaklar ise karşılamayı şöyle değerlendirdi: “Anamuhalefet partisi lideri devlet protokolünde 4’üncü sıradadır. Ancak tören mangasıyla karşılama olmamalıydı. Seçim yasakları döneminde sadece cumhurbaşkanları tören mangasıyla karşılanır. Diğer siyasi liderlerin karşılanmasında tören mangası kullanılmaz. Üs komutanı ya da vekili, devlet nezaketi gereği CHP Lideri’ni tek başına karşılayıp üsten uğurlayabilirdi.”TSK'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:"Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir"Kamuoyuna saygıyla duyurulur.