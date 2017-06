TSK: Geçen hafta 92 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda, 92 terörist etkisiz hale getirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 138 kişi yakalandı

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, teröristle mücadele harekatı kapsamında; 25 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri teröristlerden temizlemek ve önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Şırnak Beytüşşebap ve Bestler Dereler'le Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Erzurum Şenkaya, Ardahan Göle ve Hatay-Osmaniye-Gaziantep bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.



Düzenlenen operasyonlarda; biri Suriye uyruklu, sözde Tunceli Ovacık Özel Güç Sorumlusu, sözde lider kadroda olmak üzere 92 terörist etkisiz hale getirildi. 2 AT-4 tanksavar füzesi, 82 mm 2 havan, 60 mm 2 havan, 11 roketatar, 10 makineli tüfek, 2 uçaksavar makineli tüfek, 1 bomba atar, 61 piyade tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 4 tabanca ve 64 el bombası ele geçirildi.



Teröristler tarafından kullanılan 55 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirilirken; 11 EYP imha edilirken, yaklaşık 2 bin kilo amonyum nitrat, 176 tüp, 82 mm 34 havan mühimmatı, 81 mm 2 havan mühimmatı, 60 mm 11 havan mühimmatı, 475 roketatar mühimmatı, 4 mayın, 20 geri tepmesiz top mühimmatı, 20 bini Bixi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 30 bin hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.



SINIRLARDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 8 BİN 138 KİŞİ YAKALANDI

243 MESKUN MAHAL VE 2 BİN 15 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlar sonucunda, 304 bin 500 kök kenevir, 287 kilo toz esrar, 224 kilo kubar esrar ve 98 bin 822 paket kaçak sigara ele geçirildi.Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 138 kişi yakalandı.Şırnak'ta 31 Mayıs günü meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 astsubay, 2 uzman erbaş dahil olmak üzere toplam 23 asker şehit olurken, 11 asker yaralandı.TSK'dan operasyonlara ilişkin yapılan değerlendirmede, şöyle denildi:"Bu hafta özellikle Şırnak / Beytüşşebap - Merkez (Bestler Dereler, Cudi Dağı), Hakkâri / Yüksekova, Diyarbakır / Lice, Bingöl / Genç, Elazığ / Arıcak, Erzurum / Şenkaya, Ardahan / Göle ve Hatay-Osmaniye-Gaziantep bölgelerinde yürütülen orta ve büyük çaplı operasyonlar sonucunda bölücü terör örgütüne ağır darbeler vurulmuştur.Özellikle Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu bölgelerindeki illerimizde yapılan geniş çaplı operasyonlar kapsamında ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında yürütülen operasyonların başarısı, caydırıcılığı ve bölücü terör örgütü üzerindeki baskısı her geçen gün giderek artmaktadır.Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 8.000 kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetleri; 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruşla ve özellikle kış ve bahar aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütün dağılması yönündeki baskısını ve etkisini her geçen gün artırmaktadır. Bu kapsamda, yüce Türk Milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir"Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen harekat kapsamında; hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla yapılan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği belirtildi.TSK'nın açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürecektir. Söz konusu mücadele yürütülürken bölge halkımızın zarar görmemesi için her türlü dikkat ve duyarlılık gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve millî birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir" denildi.