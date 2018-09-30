TSK Kuzey Irak'ta vurdu: 4 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

İlk belirlemelere göre, hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞANLIURFA'DA BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.