TSK Kuzey Irak'ta vurdu: 4 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK Kuzey Irak'ta vurdu: 4 terörist öldürüldü
30 Eylül 2018 Pazar 15:51

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Zap  bölgelerine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatlarında bölücü terör  örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

İlk belirlemelere göre, hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz  hale getirildi.

ŞANLIURFA'DA BİR TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde  PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında  tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #terörist #kuzey ırak #ırak
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