Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 Ağustos'ta Kuzey Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
"29 Ağustos 2016 tarihinde 12.30-13.55 saatleri arasında Irak kuzeyi GARA bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan keşifler sonucunda bu harekatta 29 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."
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