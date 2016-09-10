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    • TSK: Kuzey Irak'ta 29 terörist öldürüldü

    Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 29 Ağustos'ta Irak kuzeyi GARA bölgesine hava harekatı düzenlendiği, yapılan keşifler sonucu 29 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

    10 Eylül 2016 Cumartesi 15:48
    TSK: Kuzey Irak'ta 29 terörist öldürüldü
    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 Ağustos'ta Kuzey Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

    "29 Ağustos 2016 tarihinde 12.30-13.55 saatleri arasında Irak kuzeyi GARA bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan keşifler sonucunda bu harekatta 29 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Genelkurmay, Tsk, Terörist öldürme

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