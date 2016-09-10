Haber Kaynağı: DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 29 Ağustos'ta Kuzey Irak'ın Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan yapılan açıklama şöyle:"29 Ağustos 2016 tarihinde 12.30-13.55 saatleri arasında Irak kuzeyi GARA bölgesine, alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan keşifler sonucunda bu harekatta 29 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."