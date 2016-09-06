HAKURK'A İCRA EDİLEN HAVA HAREKATI



Haber Kaynağı: DHA

Buna göre, Metina bölgesine ve Hakurk bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Metina bölgesinde, 4 hedef, Hakurk bölgesinde ise 8 hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Metina'ya ve Hakurk'a icra edilen hava harekatına ilişkin yapılan bilgilendirme şu şekilde: "05 Eylül 2016 tarihinde 22:48-22:55 saatleri arasında Irak kuzeyi Metina bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen dört hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü.05 Eylül 2016 tarihinde 22:29-00:53 saatleri arasında Irak kuzeyi Hakurk bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen sekiz hedef ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü."