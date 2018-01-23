TSK mevzileri 'zırh delici' toplarla vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatı', 4'üncü gününde devam ediyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle Afrin'e ilerleyen TSK birlikleri, terör örgütü mevzilerini 'zırh delici' toplarla vuruyor. 'Zeytin Dalı Harekatı'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ile Kilis'in sınır bölgeleri, operasyonun 4'üncü gününe girilirken, sakin bir gece geçirdi. Afrin'e kara harekatını başlatan birliklerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında, gece boyunca, iç bölgelerden top atışlarının sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin dün attığı roketler, Kilis bölgesine düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.







'ZIRH DELİCİ TOPLAR' KULLANILIYOR



Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini 'zırh delici toplar' ile vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan 'M60T' tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış 'zırh delici' top mermisi görüldü. Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO'ya bağlı güçler de bulunuyor. Kilis ile Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor.





Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemlerini artıran jandarma, gazetecilerin sınırdan birliklerin görüntülerini çekmesini engellemeye başladı.



YPG FLAMASI İNDİRİLDİ



Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesindeki teröristlerin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yönelik taciz ateşleri, gece de devam etti. Sınırda görevli 1 askerin, dün açılan ateşle hafif yaralandığı saldırı sonrası jandarma ve özel harekat ekipleri, ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi. Resulayn'daki binanın çatısına asılan terör örgütü YPG'nin flaması da ekiplerin operasyonuyla indirilirken, karşısında Türk bayrakları dalgalandırıldı.



YAPRAK SARMASI MEHMETÇİK'E ULAŞTI



Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki kadınlar, askerlere gönderilmek üzere yaprak sarması hazırladı. Hazırlanan dolmalar, araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi. Mehmetçik için yaprak sarması hazırlayan Hassalı bir kadın, Hatay sınırında görev yapan askerlerin annelerine de seslenerek, "Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin. Sadaka çıkarın bol bol. İnşallah hepsi, sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler" dedi.



Yaprak sarması hazırlayan Hassalı kadınlar, ayrıca askerlerin ağzı yanmasın, diye sarmaları acı yapmadıklarını belirtip, Mehmetçik'e turşu ve ayran da gönderdi.



ASKERLERİN MEZAR HASSASİYETİ



Öte yandan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin sınır bölgesinde konuşlanan Türk birlikleri, tank ve zırhlı araçlarla bölgede hazır olarak emir bekliyor. Aşırı yağış nedeniyle çamur deryasına dönen, tanklarla çevrili alanda görev yapan askerlerin mezar hassasiyeti de takdir topladı. Onlarca tankın konuşlandığı alanın ortasında kalan eski 4 mezar, güvenlik şeridi çekilerek, korumaya alındı.