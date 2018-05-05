TSK'nın yeni silahı Boran

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak yeni bir silah sisteminin üretildiğini açıkladı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:35

Milli imkanlarla  üretilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi "Boran"ın  test atışları başarıyla yapıldı. Hafifletilmiş yapısı sayesinde helikopterle  harekat bölgesine taşınabilme özelliğine sahip silah sisteminin seri üretimine  yıl sonu itibarıyla başlanması planlanıyor.

Alınan bilgiye göre, hava hücum harekatı  gerçekleştirecek komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının  karşılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.
 
Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından yapılan özel  çalışma kapsamında 105 milimetrelik obüs sistemi yeniden geliştirildi. Çalışmalar  sonucunda silah sisteminin parçaları değiştirildi, özel malzemeler kullanılarak  daha da hafifletildi. Uzun süren çalışmaların ardından 105 milimetre Havadan  Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Sistemi "Boran" üretildi.
 
Sistemle hava hücum harekatı icra edecek komando ve piyade  birliklerinin ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Söz konusu birliklerin  yapılarıyla uyumlu sistem havadan taşınabilecek. Üzerinde modern komuta ve atış  kontrol sistemleri bulunan Boran, konum ve istikametini kendi belirleyerek kısa  sürede atış görevine hazır hale getirilebilme özelliğine sahip. TSK'nın lojistik  ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak olan Boran, azami 17  kilometre mesafeyi etki altına alabiliyor.
 
Ağırlığı azami bin 720 kilogram olan sistem, Sikorsky S-70 genel  maksat helikopteriyle harici yük, Chinook CH-47 helikopteriyle de hem harici hem  dahili yük olarak taşınabilecek. Atış kontrol sistemleri vasıtasıyla klasik  mevzilenme prosedürlerine ihtiyaç olmadan atış komutu hesaplama ve hedefe yönelme  sağlayabilen silah sistemi kara, hava ve denizden intikal esnasında konum ve  istikamet bilgilerini güncelleyerek eksi 32 ile artı 44 derece çevre koşullarında  kesintisiz 8 saat süresince her türlü atış görevini gerçekleştirebilme özelliğine  sahip.
 
Bakan Canikli duyurdu
 
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi  Twitter'daki hesabından hava hücum harekatı gerçekleştirilecek komando ve piyade  birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanmasına için yerli ve milli yeni bir  silah sisteminin üretildiğini açıkladı.
 
"Boran"  adı verilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili  obüs sisteminin test atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildiren Canikli,  TSK'nın  lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak olan  Boran'ın seri üretimine yıl sonu itibarıyla geçilmesinin planlandığını kaydetti.
 
Canikli, bir başka paylaşımında ise 155 milimetre obüs mühimmatının  tüm alt parçalarıyla yerli ve milli olarak üretebilme olanağı sağlandığını  belirtti. Canikli, "Ambargoları, yerli ve milli üretimle aşmaya devam ediyoruz."  ifadesini kullandı.
 
"Fırtına" ve "Panter" kullanıyor
 
TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği   Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli rol oynayan "Fırtına" ve  "Panter" obüslerinde kullanılan 40 kilometre menzilli 155 milimetre tahrip  mühimmatları MKE Kurumu tarafından üretiliyor.
 
Bu mühimmatın namludan atımında kullanılan sevk barutunun keseli tipi  yerli üretilirken modüler sevk barutları ise yurt dışından alınıyor. Modüler  barutun yurt dışından temininde yaşanabilecek aksaklıkları dikkate alınarak MKE  Kurumunca yapılan Ar-Ge projesi sonucunda yerli üretim modüler barutu geliştirdi.  Bu projeyle MKE Kurumu 155 milimetre obüs mühimmatını tüm alt parçalarıyla  birlikte yerli ve milli olarak üretebilme yeteneği kazandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #nurettin canikli
Önceki Haber
'Mülteciler kente dair karar alma süreçlerine dahil edilmeli'
Sonraki Haber
Akşener konuşurken vatandaş bağırdı: Bizi tehdit ediyorlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.