TSK'nın zırhlı araçları bu fabrikada yenileniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki en önemli vurucu güçleri arasında bulunan zırhlı ve paletli araçlar, Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğünde baştan aşağı yenileniyor.



Kayseri'de 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren merkez, Milli Savunma Bakanlığının sınıfında en önemli "tank fabrikası" ve "tank otorite merkezi" olarak ekonomiye katkı sağlıyor.



Yılda ortalama bin zırhlı paletli araç motoru, 12 bin zırhlı paletli araç alt sisteminin yenilendiği 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü, adeta bir tank hastanesi gibi çalışıyor.



Tankların son teknoloji sistemlerle modernize edildiği, operasyonlar sırasında zarar gören tankların bakım ve onarımlarının yapıldığı Müdürlükte, tank ve diğer paletli araçlar yeniden göreve hazır hale getiriliyor.



2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürü Tayfun Türkoğlu, AA muhabirine, şu anda ateş destek otomasyon projesi kapsamında M113 model zırhlı personel taşıyıcıların modernizasyon faaliyetlerini icra ettiklerini belirterek, "Ordu yağ analizi, elektronik ve mekanik cihazların kalibrasyonu, dost ve müttefik personeline görev başı meslek eğitimi verilmesi, ast birliklere müşavirlik sağlanması, yürütülen diğer görevler arasında." dedi.



"Bir yılda 708 bin dolar tasarruf"

2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü Kalite Yönetim Müdürü Mevlüt Doğan da merkezde imalat, modernizasyon, bakım ve onarım faaliyetlerinde kullanılan yedek parça, ham madde ve ürünlerin laboratuvar muayeneleriyle analiz edilerek uygun olanların tedarik edilmesinin sağlandığını belirtti.Uzman personel tarafından laboratuvar testleriyle tank ve paletli araçların yağ kontrollerinin yapıldığını aktaran Doğan, şunları söyledi:"Yağ analiz faaliyetiyle büyük bir tasarruf yapılmakta ve ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Araçlarda kullanılan yağlardan 2016 yılı için 441 bin litre tasarruf sağlanmıştır. Bu tasarrufun maddi karşılığı 708 bin dolardır."