TSK, PKK'nın taciz ateşine karşılık verdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirildi

TSK, PKK'nın taciz ateşine karşılık verdi

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #suriye #pkk
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