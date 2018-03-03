TSK Raco'yu ele geçirdi. Çatışmalar sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO, Zeytin Dalı Harektı'nda Afrin'in Raco belde merkezini ele geçirdi. Çatışmalar yer yer sürüyor

Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri Raco’nun merkezine girdi. Raco’nun merkezinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #raco #afrin #tsk
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