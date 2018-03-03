TSK Raco'yu ele geçirdi. Çatışmalar sürüyor

Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri Raco’nun merkezine girdi. Raco’nun merkezinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.
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