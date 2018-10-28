TSK, Suriye'deki terör mevzilerini bombalıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait obüs bataryaları terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevzileri bombaladı

TSK, Suriye'deki terör mevzilerini bombalıyor
28 Ekim 2018 Pazar 16:03

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler TSK  tarafından bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim  yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini  engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör  örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #suriye #terör #mevzi #bomba
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