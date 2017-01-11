TSK uçakları, Irak'ın kuzeyini vurdu

Irak'ın kuzeyine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta, PKK'lı teröristlerce kullanılan 14 hedefin imha edildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap, Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine dün 18.00-20.34 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.



Bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 14 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği harekatın ardından Türk savaş uçakları emniyetle üstlerine döndü.