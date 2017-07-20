Tüfekle oynarken kardeşinin ölümüne neden oldu

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, 8 yaşındaki F.K. tüfekle oynarken 4 yaşındaki kardeşi Talha'yı vurdu. Ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Olay akşam saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. evde bulunan tüfekle oynarken tetiğe dokununca karşısında duran kardeşi Talha K'yi başından vurdu. Ağır yaralanan Talha K. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen küçük çocuğun yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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