Tüfekle oynarken kardeşinin ölümüne neden oldu

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, 8 yaşındaki F.K. tüfekle oynarken 4 yaşındaki kardeşi Talha'yı vurdu. Ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Tüfekle oynarken kardeşinin ölümüne neden oldu
Olay akşam saatlerinde, Akyazı Taşburun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. evde bulunan tüfekle oynarken tetiğe dokununca karşısında duran kardeşi Talha K'yi başından vurdu. Ağır yaralanan Talha K. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen küçük çocuğun yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Harun Kolçak hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Görüntülü aradığı babasına fabrikasını kundakladığını izletti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.