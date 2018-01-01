Tüfekle oyun ölümle bitti!

Olay dün gece, Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. Rabia Baltürk, kardeşinin evine gitti. İddiaya göre, kız kardeşinin torunu 15 yaşındaki Ö.D., evdeki tüfeği eline alıp oynamaya başladı. Ö.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla çıkan saçmalar, karşısındaki Rabia Baltürk'ün vücuduna isabet etti. Evde bulunanlar hemen 112 Acil'den yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi Rabia Baltürk'ün öldüğünü belirledi. Jandarma, Ö.D.'yi gözaltına aldı. Rabia Baltürk'ün cesedi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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