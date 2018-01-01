Tüfekle oyun ölümle bitti!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 15 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken kazayla tetiğe dokununca akrabası olan 77 yaşındaki Rabia Baltürk'ü vurdu. Rabia Baltürk yaşamını yitirirken, çocuk gözaltına alındı

Tüfekle oyun ölümle bitti!

Olay dün gece, Hendek Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. Rabia Baltürk, kardeşinin evine gitti. İddiaya göre, kız kardeşinin torunu 15 yaşındaki Ö.D., evdeki tüfeği eline alıp oynamaya başladı. Ö.D.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla çıkan saçmalar, karşısındaki Rabia Baltürk'ün vücuduna isabet etti. Evde bulunanlar hemen 112 Acil'den yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi Rabia Baltürk'ün öldüğünü belirledi. Jandarma, Ö.D.'yi gözaltına aldı. Rabia Baltürk'ün cesedi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sakarya #tüfek #ölüm
Önceki Haber
Üç kadın birbirleriyle evlendi!
Sonraki Haber
Çocuk parkında kendini astı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.