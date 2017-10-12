Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş’e kayyum atandı. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile yapılan kayyum ataması ile birlikte şirketin yönetimi TMSF’ye geçti. Konu ile ilgili Tuğba Kuruyemiş adına yapılan açıklamada ise TMSF yetkililerinin kendilerine tedbiren denetim altında olacakları bilgisini verdikleri belirtildi

Aydın merkezli Tuğba Kuruyemiş (Tuğba Kuruyemiş Şekerleme Gıda Meşrubat İnşaat Turizm Yerli Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret İthalat Ve İhracat Limited Şirketi) Türkiye’nin en büyük kuruyemiş firmalarından biri konumunda.



63 MAĞAZASI BULUNUYOR



1980’de Aydın’da kurulan şirketin sahibi Tonkul Ailesi. Türkiye genelinde 63 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş’in sahipleri bir süre önce FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.



SAHİPLERİ 3 AY TUTUKLU KALDI



Şirketin kurucusu Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul, 3 ay 7 gün tutuklu kaldıktan sonra geçen kasım ayında tahliye edilmişti.



Ancak Tonkul Ailesi’nin şirketlerinden Tuğba Kuruyemiş’e, yürütülen soruşturma kapsamında kayyum ataması talebi gündeme geldi. Savcılığın talebini değerlendiren Aydın Sulh Ceza Hakimliği Tuğba Kuruyemiş’e kayyum atadı. Kayyum ataması kararı ile birlikte şirketin yönetimi TMSF’ye geçti.



Geçen Eylül ayı başında ise İzmir merkezli Recep Can Kuruyemiş’e kayyum atanmıştı.



'TEDBİREN DENETİM ALTINDAYIZ'



Konu ile ilgili Tuğba Kuruyemiş adına yapılan açıklamada ise "Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu süreçte, devletimizin de haklı olarak tedbir amaçlı gerçekleştirdiği bazı uygulamalara biz de firmamız olarak destek oluyor ve devletimizin yanında yer alıyoruz. Bu kapsamda firmamıza da TMSF den gelen yetkililer mali açıdan tedbiren denetim altında olacağımızı bildirdiler. Biz de firma olarak her türlü yardımcı olmaya hazırız. Bu kontrol mekanizmaları sayesinde devletimize zarar vermeye çalışan şer odaklarının bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Tüm çalışanlarımızla birlikte devletimizin yanındayız" denildi.



NAZİLLİ'DE 30 ŞİRKET



Bu arada TMSF verilerine göre, Aydın'da kayyum ataması yapılan şirket sayısı 14, Nazilli ilçesinde ise kayyum ataması yapılan şirket sayısı 30. Nazilli'de bulunan Uğur Derin Dondurucu ve bağlı şirketlere de geçen hafta kayyum ataması yapılmıştı.