Tunceli'de çatışma çıktı: 1 şehit

Tunceli'de arazi arama tarama faaliyetlerini yürüten askerler ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı

Güvenlik birimleri Tunceli Aliboğazı mevkiinde hava destekli operasyon başlattı. Operasyon sırasında arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı askerler Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak askerlerden biri kurtarılmayarak şehit oldu.



5 terörist etkisiz hale getirilmişti



Tunceli Valiliğinden dün yapılan açıklamada, 23 Kasım tarihinde Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkisi sınırlarında, güvenlik güçleri tarafında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edildiği ve başlatılan hava destekli operasyonları kapsamında 4 ayrı hava harekatı düzenlendiği belirtilmişti. Açıklamada, operasyon sonrası 25 Kasım tarihindeki arama tarama faaliyetlerinde 5 terör örgütü mensubunun cesedi ile 5 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 el bombası, 2 AK-47 piyade tüfeği, 1 lav silahı, 2 termal gözetleme dürbünü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirilmişti.