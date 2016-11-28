Tunceli'de çatışma çıktı: 2 asker şehit oldu

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi'nde bulunan Aliboğazı Bölgesi'ne düzenlenen operasyona katılan güvenlik güçlerine bu sabah PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte yaralanan 2 asker, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit düştü

Güvenlik güçlerinin Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Aliboğazı Bölgesi'ne geçen hafta başında teröristlere karşı başlattığı hava destekli operasyona bu gün de devam edildi. Çemişgezek, Ovacık ve Hozat ilçeleri üçgeninde bulunan Aliboğazı Bölgesi'nde devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Bu sabah Aliboğazı Vadisi'nin iç kesimlerine ilerleyen özel eğitimli askerlerin üzerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada açılan ilk ateşte 2 asker ağır yaralandı. Bölgedeki terör hedefleri, kobra hepikopterleriyle ateş altına alındıktan sonra, yaralı askerler helikopterle alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Ancak iki asker de kurtarılamayarak şehit düştü.



VALİLİK AÇIKLAMASI



Tunceli Valiliği, Aliboğazı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "23 Kasım 2016 tarihinde İlimiz Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkii sınırlarında güvenlik güçlerimizce başlatılan operasyon sonrası devam eden arama/tarama faaliyeti esnasında 28 Kasım 2016 günü güvenlik güçlerimizle teröristler arasında, çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, daha önce de etkisiz hale getirilen 5 terörist ile birlikte toplam etkisiz hale getirilen 8 teröristin TKPML/TİKKO örgütü mensubu olduğu değerlendirilmekte olup, ayrıca teröristlere ait 1 adet AK-47 tüfek, 1 adet HK piyade tüfeği 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Çatışma esnasında 2 kahraman Uzman Çavuşumuz ağır yaralanmış, yaralı askerlerimiz Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam etmektedir" denildi.