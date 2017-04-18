Tunceli'den kara haber geldi: 12 şehit

Tunceli'de içinde 12 kişinin olduğu helikopter düştü. Kazada 12 kişi şehit oldu

Tunceli Pülümür'den kalkan Skorsky tipi helikopter le kalkışından 10 dakika sonra irtibat kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi. Yapılan araştırmalar sonucu enkaza ulaşıldı. Enkaza ulaşan ekipler, helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğunu belirtti.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA



KOORDİNATLARI BELİRLENDİ, 43 PERSONEL GÖNDERİLDİ



HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİT

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi.Tunceli ile Ovacık arasında irtibatı kesilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Polislerin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu, hakimin ise referandumda ilçe seçim kurulunda görev yaptığı belirtildi.Helikopteri aramak için irtibatın kesildiği nokta olan Ovacık’ın Çambulak mevkiine, Diyarbakır'dan bir askeri ekip ile 10 kişilik AFAD ekibi gönderildi. Ayrıca Barış Kartalı erken uyarı ve kontrol uçağı da yer tespiti için bölgeye yönlendirildi.Helikopterin düştüğü Ovacık'ın Çambulak mevkiinde yoğun sis ve yağmurun olduğu belirtiliyor. Helikopterin düşüşüyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.Tunceli Valiliği'nin açıklaması şöyle: "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'dan 43 AFAD personeli sevk edildi.AFAD'dan edinilen bilgiye göre, ilçenin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen helikopterin koordinatları belirlendi.Koordinatları tespit edilen alana, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hareket etti.Arama kurtarmaya destek için Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'daki AFAD ekibi de dahil olmak üzere, tırmanma ve dağcılık alanında uzman toplam 43 personel olay yerine gönderildi.Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen helikopterin enkazına ulaşıldı. Helikopterin düştüğü yere en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolundan olay yerine giden 2 askeri timin, enkazına ulaştığı ve helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu bilgisini Tunceli Valiliğine bildirildiği öğrenildi.