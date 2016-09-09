09 Eylül 2016 Cuma
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    • Tunceli'de öğretmenlerden oturma eylemi

    Tunceli'de Eğitim-Sen üyesi 418 öğretmen ve 86 memurun görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gidip bilgi almak isteyen öğretmenler, muhatap bulamayınca burada protesto eylemi yaptı

    09 Eylül 2016 Cuma 16:23
    Tunceli'de öğretmenlerden oturma eylemi
    418'i öğretmen, toplam 504 milli eğitim çalışanının görevden uzaklaştırıldığının duyulması üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen öğretmenler, isimlerinin listelerde olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Atatürk Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde toplanan onlarca öğretmen, bilgi alacak muhatap bulamayınca bahçede oturma eylemi yaparak bekleyişe geçti. Öğlen saatlerine doğru sayıları giderek artar öğretmenler, alkışlar ve sloganlarla protestoya başladı.

    'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE DÖNÜK BİR SALDIRIDIR'

    Öğretmenler arasında bulunan Eğitim-Sen Tunceli Şube Başkanı Süleyman Güler, il genelinde 90 okulda görev yapan toplam 930 öğretmenden 418'nin görevden uzaklaştırıldığını belirterek şöyle dedi:

    "İlimiz genelinde 90 okulda görev yapan toplam 418 öğretmen arkadaşımız ve 86 memur arkadaşımız açığa alındığı bize söylendi. Kimse gerekçeleri, yada hangi amaçla açığa alındığını bilmiyor, sadece sayı veriliyor. İlimizde toplam görev yapan öğretmen sayısı 930, yarısına yakını görevden alınmış durumda. Yakın zamanda okullar açılacak, eğitim nasıl verilecek? Birileri çıkıp bunu açıklamalı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, darbecilerle mücadele adı altında bütün olarak, bütün muhaliflere dönük bir saldırı furyası başladı. Muhaliflerin susturulması girişimlerine karşı KESK ve Eğitim-Sen defalarca açıklamalarda ve uyarılarda bulundu. Tunceli'de öğretmenlerin yarısı açıkta, milli eğitimde çalışan memurların büyük bölümü açıkta. Dersim'de durum başka bir şeyi işaret ediyor. Herkesin bildiği gibi son 4 yılda Dersim TEOG sınavlarında Türkiye birincisi oldu. Yine ayrıca LYS sınavında Türkiye 6'ıncısı oldu. Biz bu saldırıları, bu açığa alma durumunu, ilin eğitim başarısına yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Bu çocuklarımızın geleceğine dönük bir saldırıdır, başarılı öğretmenlere yapılan bir saldırıdır. Hiçbirimiz ve Dersimli'ler bu durumu asla kabul etmeyecektir."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Tunceli, öğretmen, öğretmen Görevden Alma, Tunceli öğretmen

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