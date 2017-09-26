Tünelde feci kaza: Araç ikiye bölündü, 2 kişi öldü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan tünelde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Kaza, Alanya İlçesi girişinde bulunan tünelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 01.00 civarında Antalya yönüne giden 43 yaşındaki Reşat Gürbüz'ün kullandığı araç, direksiyon kontrolünün yitirilmesi ile tünellerde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın motor kısmı bariyerlerde kalırken, diğer parçası ise 20 metre savruldu.



Meydana gelen kazada 38 yaşındaki Mehmet Bügiş hayatını kaybederken, yaralanan 43 yaşındaki sürücü Reşat Gürbüz ve araçta bulunan Mehmet Naci Gündemir ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra tedavi altına alınan Gürbüz'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.