Tünelde feci kaza: Araç ikiye bölündü, 2 kişi öldü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan tünelde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı

Tünelde feci kaza: Araç ikiye bölündü, 2 kişi öldü!

Kaza, Alanya İlçesi girişinde bulunan tünelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 01.00 civarında Antalya yönüne giden 43 yaşındaki Reşat Gürbüz'ün kullandığı araç, direksiyon kontrolünün yitirilmesi ile tünellerde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın motor kısmı bariyerlerde kalırken, diğer parçası ise 20 metre savruldu.

Meydana gelen kazada 38 yaşındaki Mehmet Bügiş hayatını kaybederken, yaralanan 43 yaşındaki sürücü Reşat Gürbüz ve araçta bulunan Mehmet Naci Gündemir ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra tedavi altına alınan Gürbüz'ün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #antalya kaza #trafik kazası
Önceki Haber
Kadri Gürsel tahliye oldu: Sevinilecek bir şey yok!
Sonraki Haber
Tartışmalı referandumdan ilk sonuçlar geldi. Kutlamalar başladı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.