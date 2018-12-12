Tüplü şofbenden zehirlenen yaşlı çift öldü!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, akciğer kanseri eşini banyoda yıkarken tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenen Nurcan Kasar (62) ile eşi Yaşar Kasar (69), yaşamını yitirdi. Yaşlı çiftin cesedi, bir gün sonra çocukları ve komşuları tarafından bulundu

Tüplü şofbenden zehirlenen yaşlı çift öldü!
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:25

Doğanbey Mahallesi'nde oturan Nurcan ve Yaşar Kasar çiftinin çocukları, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde anne ve babaları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine uyuduklarını düşünülen çift, bugün tekrar telefonla aranıp yine ulaşılamadı. Çiftin çocukları, akşam saatlerinde eve gidip, komşularıyla birlikte kapıyı açıp içeri girdiklerinde anne ve babasını banyoda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu Nurcan Kasar'ın, akciğer kanseri eşi Yaşar Kasar'ı, banyoda yıkadığı sırada tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. Yaşlı çiftin cesedi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #zehirlenme
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