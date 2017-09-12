Tur teknesinde büyük panik!

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde 43 yolcuyla tura çıkan tekne marinadan açıldığında bir cisme çarptı. Motor bölümünden su almaya başlayan tekne marinaya dönerken, yolcular panik yaşadı

Sabah saatlerinde müşterilerini alan Bülent Ali Koç'a ait 'Albatros 6' adlı tur teknesi, marinadan çıktıktan sonra Kocaburun mevkii açıklarında bir cisme çarptı. Çarpma sonrası bir süre daha yola devam eden tekne su almaya başlayınca marinaya geri dönmeye çalıştı. Teknenin su almaya başladığını gören Türk ve Rus müşterilerden oluşan 43 kişi panik yaşadı. Müşterilere can yeleği dağıtıldı.



Durumun Sahil Güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine marinaya yanaşan teknedeki turistler, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, teknenin suyu boşaltıldı.



Tura katılan müşterilerden bazılarına paraları iade edilirken, bazıları da başka bir tekneye binerek turlarına devam etti. Tur teknesi daha sonra karaya çıkartıldı. Teknenin inceleme yapıldıktan sonra bakıma alınacağı belirtildi.