Turistler yat turuna çıkıp denize girdi

Türkiye'nin birçok bölgesinde ağır kış şartları etkisini gösterirken, Antalya'nın Demre ilçesine tatile gelen turistler, güneşli havada yat turuna çıkıp, Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.

Demre'ye gelen turistler ilçe merkezindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra Çayağzı Limanı ile Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'nden yatlarla Kekova turuna çıktı. Masmavi denizde, güneşli bir havada tura çıkan turistler, Kekova'daki Batık Kenti ve Simena Antik Kenti'ni de gezdi. Yat üstünden bol bol fotoğraf ve video çekerek, gezilerini ölümsüzleştiren turistler, Batık Kent'te yatın aynalı bölümünden su altındaki tarihi gözlemledi. Kekova Koyu'nda gelip geçen irili ufaklı tekneler yaz mevsimini andıran havada yol aldı.

Kekova'daki yazdan kalma güneşli günde Rus turistler yatın yüzme molası vermesini istedi. Hava sıcaklığının 17 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi gösterdiği Aralık ayı sonunda turistler yatlardan atlayarak, bol bol kulaç attı.

Su çok güzeldi

İgor Stepko (11), denizde yaklaşık yarım saat yüzerken, "Çok sevinçliyim. Denizde yüzmek benim için harikaydı. Su çok güzeldi, mutluyum" dedi. Denizin tadını çıkaran Zuev Nikolai, "Eşimle birlikte Moskova'dan tatile geldim. Kış ortasında hava, deniz çok güzeldi. Şu anda Rusya'da sıcaklık gündüz bile eksi derecelerde. Burada kışın yüzmek benim için harikaydı. Korkmayın, Türkiye'ye gelin. Kışın bile yüzmenin tadını çıkarın" diye konuştu. Kış ortasında denize girmenin mutluluğunu yaşayan Dmitriy Popov da şöyle dedi: Bütün dünyayı gezdim. Türkiye gibi başka bir ülke yok. Türkiye harika bir ülke. Aralık ayı içinde yüzmek benim için hayaldi. Denizi, tarihi ve doğasıyla Demre çok güzel bir yer. Herkese bu turu tavsiye ediyorum. Burada yaşayacakları, görecekleri çok şey var.