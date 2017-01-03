Turizmciler Reina'ya yürüdü: En güzel kıyafetlerimizi giyip, rezervasyon yaptıracağız

Yeni yıl gecesi Reina'da yaşanan katliama tepkiler sürüyor. Turizmciler, olaya tepki göstermek adına Reina'ya bir yürüyüş düzenledi

Türkiye yeni yıla kanlı bir saldırı haberi ile girdi. Saldırıda 39 kişinin ölmesi, 65 kişinin de yaralanması tepkilere neden oldu. O gece hayatını kaybedenleri anmak ve teröre tepki göstermek isteyen Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) bugün bir yürüyüş düzenledi.



Kuruçeşme Cemiz Topuzlu parkında toplanan turizmcilere belediye başkanları da eşlik etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de yürüyüşe katıldı. Pek çok eğlence mekanı sahibinin de katıldığı yürüyüşe, saldırının gerçekleştiği Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan da katıldı.



“Yılmayacağız, yarınlar için" yazılı bir pankartı taşıyan grup, Kuruçeşme Cemiz Topuzlu parkından Reina'ya doğru sessiz bir şekilde yürüdü.



Reina'ya gelen gruptan TURYİD Başkanı Kaya Demirer bir açıklama yaptı. Korkmadıklarını belirten Demirer korkunun da tutsaklık olduğunu söyledi. Kendilerinin ümit vermeye geldiklerini belirten Demirer, "Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız." şeklinde konuştu. Reina'ya tekrardan açılma tarihi verildiği zaman en güzel kılıklarını giyip eşleriyle ve dostlarıyla rezervasyon yaptıracaklarını belirten Demirer, ilk önce kendilerinin orada olacağını söyledi.



Açıklama yapan Reina'nın sahibi Koçarslan da ortağının tesadüfen saldırıdan kurtulduğunu anlattı. Kendilerinin de o saldırıda ölebileceklerini belirten Koçarslan, hep birlikte direneceklerini söyledi.







Gruba eşlik eden belediye başkanları da kısa birer açıklama yaptı. Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, terörün İstanbul'un yaşamına zarar vermek istediğini belirterek, yaşama ve değerlere sahip çıkmak zorunda olduklarını söyledi. Hazinedar, bunun için de gerekirse bedel ödeneceğini belirtti.



Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ise şunları söyledi: “İşte bütün bu terör saldırılarının ardında toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, tek vatan ülküsü içerisinde, tek bayrağın gölgesi altında hep birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini, bu toplum her defasında bir araya gelerek, kenetlenerek ifade ediyor. Bugün bu anlamlı yürüyüş, bu anlamlı lanetleme, bu anlamlı terörü protestonun arkasındaki gerçek de bu"



Reina'nın açılışında hep birlikte bulunacaklarını belirten Şişli Belediye Başkanı İnönü de acıların unutulmadığını ve hayatın devam ettiğini söyledi.



Grup açıklamaların sonunda saldırının gerçekleştiği Reina girişine karanfil bıraktı.