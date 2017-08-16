Turizmcinin beklediği haber geldi: Tatil 10 gün

Memurların ve turizmcilerin gözü kulağı Kurban Bayramı tatili haberindeydi. Turizmici tatilin uzatılmasını talep etmiş, hükümet de görüşeceğiz şeklinde yanıt vermişti. Dün yapılan açıklama ile tatil 10 güne uzatıldı

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün Bakanlar Kurulu sonrası kameraların karşısına geçti ve beklenen haberi verdi. Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatıldığını belirten Bozdağ, emekli maaşlarıyla ilgili de açıklama yaptı. Bozdağ, maaşların 28-29 Ağustos tarihleri arasında yatırılacağını söyledi.



Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve yolların da 30 Ağustos-5 Eylül tarihinde ücretsiz olacağı da ifade edildi.



Bozdağ şunları söyledi: "Bakanlar Kurulumuz, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı, vatandaşlarımızın bu bayramlar vesilesiyle aile ziyaretleri, turizm sektörünün canlanması ve ticari hayatın olumlu etkilenmesi ihtimallerini değerlendirerek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını idrak etmeleri maksadıyla Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na tekabül eden günleri ve ara gün olan yarım günün idari izinli olmasına karar vermiştir. 28 Ağustos pazartesi günü, 29 Ağustos salı günleri tam gün, 31 Ağustos perşembe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar, 30 Ağustos-5 Eylül saat: 07.00'a kadar ücretsiz olacak"