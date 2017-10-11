Turizmde, Teknolojiyi Arkasına Aldı

Otelfiyat.com, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. İnternet, sosyal medya, mobil uyumluluk gibi birçok konuda gelişme gösteren firma turizmde öne çıkıyor

Teknoloji sayesinde hayatımızın her alanında pratik çözümler ve fırsatlardan yararlanmak artık mümkün. İnternet, akıllı cep telefonları gibi birçok teknolojik gelişme ile artık hepimiz işlerimizi kısa sürede rahatlıkla halledebiliyoruz.

Son birkaç yıldır bu teknolojik gelişmeler, tüm yıl boyunca ihtiyaç duyduğumuz, beklediğimiz tatile erişmemizi de kolay hale getirmeye başladı. İnternetin cep telefonlarına girmesi ve yine cep telefonları ile hızlı ve kolay erişimi olan web siteleri sayesinde, istediğimiz an tatil planlarımızı gerçeğe dönüştürebiliyoruz.

Bu rahatlığı kullanıcılarına sunmayı amaç edinen turizmin önde gelen firmalarından Otelfiyat.com teknolojiye yaptığı yatırımlarla öne çıkıyor.

Arama Motorlarını En Çok Kullanan Firmalardan…

Otelfiyat.com, internetin gelişmesiyle doğru orantılı olarak kendini bu mecrada en çok geliştiren firmaların başında geliyor. Bunu sağladığı en iyi yöntem ise arama motorları. Google, Yandex gibi tüm dünyanın kullandığı arama motorlarında yükselmek ve müşterilerine daha hızlı erişim sağlamak isteyen firma her gün kendini geliştirmek ve güncel kalmak için çalışmaya devam ediyor.

İnternet reklamları ve arama motoru optimizasyonu gibi internetin olmazsa olmazlarına büyük bütçeler ayıran şirket, aynı zamanda arama motorlarındaki gelişmeleri takip ederek, yeni sistemlere uygun yazılım, tasarım ve güncellemeleri zamanında uygulayarak her an güncel kalmaya ve devam ediyor.

Yazılım ve Donanımda Her Gün Yenileniyor.

Web yazılım tasarım, ARGE, sosyal medya, internet reklamları, online otel rezervasyon sistemleri, kolay ulaşılabilir çağrı merkezi gibi birimleri bünyesinde barındıran firma Ankara ve İzmir’deki çağrı merkezi ofislerine her türlü teknolojik donanımı getirmiş durumda. Sunucuları Amerika’da bulunan Otelfiyat.com müşterilerine günün 24 saati hızlı ve kesintisiz hizmet verebilmek için gece gündüz çalışıyor.

Turizmde Daha Gelişmiş Müşteri Hizmetleri

Otelfiyat.com çağrı merkezi hizmetlerine verdiği önemi her geçen yıl arttırıyor. Sadece rezervasyon almayı amaç edinmeyen şirket müşteri memnuniyetine de çok önem vermekte. Bir çok çağrı merkezinin yaptığı gibi müşteri takibi, geri arama işlemleri, memnuniyet anketleri ile müşterilerine daha fazla hizmet vermeyi amaçlıyor.

İnterneti Kullanarak Tatile Gitmek, Artık Çok Kolay.

Tüm yıl boyunca hasretle gelmesini beklediğiniz tatil rezervasyonunuzu oturduğunuz yerden yapmak artık çok kolay. Cep telefonlarınızda ya da bilgisayarınızdan online olarak istediğiniz otele istediğiniz tarihlerde rezervasyon yaptırarak teknolojinin rahatlığından yararlanabilirsiniz.

Hızlı bir alışveriş için her web sitesine güvenemediğimiz bu zamanlarda, özellikle tatil planlarımızın suya düşmemesi için kaliteli portallardan rezervasyon yaptırmak çok önemli. Kullanıcılarına hem yüksek performans ve kolay kullanım sunan hem de gönül rahatlığıyla otel rezervasyonu yapma olanağı sağlayan web siteleri bulmak çok da kolay değil. Bu yüzden Otelfiyat.com internetten tatil rezervasyonu yaptırabileceğiniz web sitelerinin başında geliyor.