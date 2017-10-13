Türk askeri İdlib'e sevinç gösterileri ile girdi

Türk askerinin dün akşam saat 22.15 itibariyle İdlib'e girdiği öğrenildi. Operasyondan 100'ü aşkın asker görev alıyor

İdlib ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Alınan bilgiye göre Türk askeri dün saat 22.15 itibarıyle İdlib'e girdi. İlk etapla İdlib'e 100 askerin girdiği ve askerlerin Kayseri'deki Komando birliklerinde gittiği öğrenildi. Giden asker sayısının da önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.



Astana görüşmelerinde üç ülke çatışmazlık bölgesi kurulması konusunda uzlaştı. Bunun üzerine Suriye'ye bağlı İdlib bölgesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Beş gün bölgede keşif yapan özel birlikler, gece de saat 22.15 itibariyle bölgeye girdi. Alınan bilgiye göre operasyonda 30 zırhlı araç ve 100 civarında asker yer alıyor.



Konuyla ilgili ÖSO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk askeri Keperlusin bölgesinden İdlib'e giriş yaptı. Alınan bilgiye göre halk, Mehmetçiği sevinç gösterisiyle karşıladı.



Bölgeye giden askerlerin bordo bereliler ve mavi bereliler olduğu öğrenildi.