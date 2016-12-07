Türk askerine El Bab'da saldırı: 1 şehit, 11 yaralı

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları Türk komando taburunun bulunduğu bölgeye bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda, 1 Türk askeri şehit olurken, 11 asker de yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 106 gündür devam ettiği Suriye topraklarında, DEAŞ militanları tarafından sabah saatlerinde El Bab bölgesinde konuşlu ve Kayseri'den giden Komando Taburu'nun bulunduğu bölgeye bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Patlama ve sonrasında çıkan çatışmada 1 Türk askeri şehit olurken, 11 asker de yaralandı. Saldırıda ayrıca Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bazı askerleri de yaralandı.



Suriye'nin El Bab bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 1 uzman çavuşun şehit olduğu saldırıda yaralanan 11 Türk askerinden 7'si ambulanslarla Kilis'e, 4'ü ise helikopterlerle Gaziantep'e getirildi. Yaralı askerler, Kilis Devlet Hastanesi, Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.