Türk özel jeti İran'da düştü... Uçakta bulunan 11 kişi öldü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen bir özel jet, İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştü. 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişi hayatını kaybetti. Başaran Holding'e ait olan jette, bekârlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının olduğu öğrenildi. 17.40'ta düşen jetin enkazına 21.30 sıralarında ulaşıldı. Bu sabah ajanslardan geçen habere göre enkazda 10 cenazeye ulaşıldı, bir kayıp ise aranıyor. AA'nın son haberine göre ise 7 cenaze dağdan indirildi

İSTANBUL'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jet ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetti. Jetin kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların Hüseyin Başaran’ın kızı 28 yaşındaki Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.



BEKÂRLIĞA VEDA PARTİSİNDEN DÖNÜYORLARDI



Jetin Hüseyin Başaran’a ait olduğu öğrenildi. Jette Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi.



Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye ‘bekârlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.



TEKNİK ARIZA NEDENİYLE ALÇALMA TALEP ETMİŞ



İran Ulusal Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, jetin yerel saatle 16.59’da İran hava sahasına girdiği, 18.09 civarında (TSİ 17.39 ) düştüğü belirtildi.



Açıklamada, pilotun bölgedeki İran hava trafik kontrol merkeziyle irtibata geçtiği, teknik arıza nedeniyle alçalma talep ettiği ardından jetin ani bir şekilde hız kaybederek radardan kaybolduğu bilgisi verildi.



8 KİŞİNİN CENAZESİ TESPİT EDİLDİ, KARA KUTU BULUNDU



İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cenazeyi teşhis ettiklerini söyledi.



Zahiri, 2 cenazenin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cenazenin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen jetin kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti. Kutunun yasal işlemlerin ardından ve İran savcılığının izniyle Türkiye’ye teslim edileceği vurgulandı.



7 CENAZE HELİKOPTERLE DAĞDAN İNDİRİLDİ



İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri helikopterle dağdan indirildi.



Öte yandan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, görgü şahitlerine göre uçağın motorunda çıkan yangın nedeniyle düştüğünü söyledi.



HAVA KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN PİLOTLARINDAN



Jette Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından Melike Kuvvet ile Beril Gebeş ile hostes olarak da Eda Uslu’nun görev yaptığı anlaşıldı. Jette bulunan yolcuların isimleri ise şöyle: Mina Başaran, Liana Hananel, Zeynep Coşkun, Jasmin Baruh, Aslı İzmirli, Ayşe And, Sinem Akay ve Burcu Urfalı.



ÜÇÜ BU YAZ EVLENECEKTİ



Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay'ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi. Arkadaşların sırayla birbirlerinin bekârlığa veda partilerine katılmayı planladıkları gelen bilgiler arasında.



ÜNLÜ TASARIMCI LIANA HANANEL DE UÇAKTAYDI



Yolculardan Liana Hananel’in, alarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu olduğu belirlendi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan’ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir” denildi.



TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI



11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.



İş insanı Hüseyin Başaran’a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran’da düşen Challenger 604’di.



Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait uçak 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.