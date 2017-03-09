Türk siyasetçilerin yurt dışında propaganda yapması yasak. Üstelik AKP yasakladı!

Gökay Akgün- Almanya , bakanların toplantılarını çeşitli bahanelerle engelliyor, Türkiye günlerdir duruma sert tepki gösteriyor. Avukat Arif Ali Cangı 'ya göre Almanların yaptığı yanlış ama AKP'lilerin de unuttuğu bir şey var: Türk siyasetçilere yurt dışında seçim propagandası yapmak 2008'den beri yasak! Üstelik bu karar AKP'li vekillerin oyu ile alındı



AKP'li vekillerin oylarıyla çıkarıldı



Kara mizah

Önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da referanduma ilişkin konuşma yapacağı toplantılar Alman makamları tarafından iptal edildi. İptale talebin yoğun olması ve yeterince park yeri bulunmaması gibi gerekçeler gösterildi. Yaşanan bu duruma başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere devletin üst kanadından sert tepkiler geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'la birlikte Almanya'ya gitmeyi önerdi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal da Almanya'nın tavrına tepki olarak orada yapacağı toplantıyı iptal ettiğini duyurdu. Türkiye ile Almanya arasında siyasi krize yol açan bu durum son 1 haftadır gündemde en fazla yer alan konu. Avukat Arif Ali Cangı'ya göre Almanya'nın gösterdiği tavır doğru değil. Meselenin diplomatik ve siyasi soruna yol açması da doğal. Ancak, herkesin unuttuğu bir şey var; 2008 yılında AKP milletvekillerinin oylarıyla Meclis'ten geçen yasa tasarısı...Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye getirilen 298 sayılı tasarının adı 'Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'. Değişiklik tasarısının 94'üncü maddesinin a fıkrasındaki ifade şunu söylüyor: Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde propaganda yapılamaz.16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için 15 Şubat 2017 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar da yasaya uygun: Yurt dışında ve gümrük kapılarında her türlü propagandanın yasak.Yaşananları değerlendiren Avukat Arif Cangı "Propaganda seçimin doğal sonucu. Haliyle yurt dışı seçmen de oy kullanacağına göre onlar için de propaganda çalışması yapılması gerekiyor. Almanya'nın anti demokratik şekilde toplantıları önlemesi yanlış. Ancak bizim önce dönüp kendimize bakmamız gerek. Yurt dışı seçmenin oy kullanabildiği 2008'den sonraki bütün seçimlerde başka ülkelerde propaganda yapılarak suç işlendi. Çünkü bizde bunun yasak olduğuna ilişkin yasa var. Üstelik bu yasa, Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e yollanıp AKP'li vekillerin oylarıyla çıkarıldı. Aman Almanya duymasın! Çünkü yaptıkları yanlış uygulamaları meşru kılmak için birden çıkıp 'Sizin yasanız burada propaganda yapmanızı yasaklıyor. İzin vermedik diye neden bizi suçluyorsunuz?' sorusunu sorabilir" diye konuştu.Türkiye'deki seçim yasasında yer alan anti demokratik maddelerin değiştirilmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Cangı, "Durumu kara mizah olarak nitelendirebiliriz. Başkalarına demokrasi dersi vermeden önce dönüp kendimize bakmamız lazım. Yurt dışında yaşayan seçmenlere oy hakkı veriyoruz, sonra üstüne onlara propaganda yapmayı yasaklıyoruz. Artık bu ve bunun gibi düzenlemelerin derhal kaldırılması, onların yerine çağdaş demokrasiye uygun maddeler koyulması gerek" dedi.Almanya ya diğer ülkelerin propagandayı engellememesi halinde siyasetçilerin yasaya aykırı davranacağını, ancak cezalandırılamayacağını da kaydeden Arif Cangı, sözlerini; "Yalnız siyasetçiler bu yasadan ötürü tedirgin olmasın. Yurt dışında propaganda yapmayı yasaklayan yasa var ama yasaya uyulmaması durumunda uygulanacak cezai yaptırım yok. YSK duruma müdahale ederek ceza verebilir ama böyle bir durumla karşılaşacağımızı sanmıyorum. Toplantılarını yapmalarının önüne engel çıkarmayan ülkelerde cezai yaptırım korkusu olmadan gönül rahatlığıyla toplantılarını gerçekleştirebilirler!" ifadeleriyle tamamladı.