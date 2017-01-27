Türk yapımı korku filmi, bu mahalleliyi bezdirdi

Dabbe Zehr-i Cin filminde doğaüstü olayların yaşandığı 'üç çatallı gölge köy' olarak Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Mezit ve Sulhiye mahallelerinin işaret edildiği iddiaları, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Geceleri bu mahallelere gelerek metruk binalara giren kişilerin çektiği ve doğaüstü olayların yaşandığı iddia eden görüntülerin de sosyal medya büyük ilgi görmesi, halkı iyice canından bezdirdi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Karacadağ'ın üstlendiği, Türk yapımı bir korku filmi olan Dabbe Zehr-i Cin filmi 12 Eylül 2014 tarihinde vizyona girdi. Türkiye sinemalarında ilk üç günde 133 bin 806 kişi tarafından izlenen filmi seyredenlerin sayısı sosyal medya aracılığıyla 3 milyona ulaştı. İlgi görmesinin yanı sıra filmde adı geçen 'Üç çatallı gölge köy'ün İnegöl’ün Mezit ve Sulhiye mahalleleri olduğu iddialarının sosyal medyalarda ve bazı sitelerde yer alması iki mahalleye ilgiyi arttırdı.



Geceleri bu mahallelere gelerek metruk binalara giren kişilerin çektiği ve doğaüstü olayların yaşandığı iddia eden görüntülerin de sosyal medya büyük ilgi görmesi Mezitler ve Sulhiye Mahallesi'nde yaşayanların tepkisine neden oldu.



Mahalle sakinleri köylerinin filmde anlatılan yerle uzaktan yakından ilgili olmadığını belirtirken, Mezit Mahallesi Muhtarı Ali Kaba, "Cin muhabbeti var. Buraya gelip gidenler oluyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz. Cin meselesi yoktur" dedi.



MAHALLELİDEN TEPKİ VAR



Mezit mahallesi sakinlerinden Murat Bayram ise "Her hafta sonu burada cinleri arıyorlar. Gece saatlerinde köyümüze gelip, incelemelerde bulunuyorlar. Çoluk çocuk hepsi rahatsız oluyor. Köyümüze farklı illerden gelip ‘Burada cin varmış, köye gelen çocukları kesiyorlarmış, yakıyorlarmış’ diye soruyorlar. 40 seneden beri bu mahalledeyim, ben hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. 200 yıllık bir köy burası. Eski ismi Uzunbarış. Şuan ki adı ise Mezit mahallesi. Üç çatallı gölge köyü diye bir ismi asla olmadı. Biz bu durumdan rahatsızız" dedi.



METRUK BİNALARDA ÇEKİM YAPIYORLAR



Mezit gibi Sulhiye Mahallesi sakinleri de cin söylentilerinden rahatsız. Mahalle sakinlerinden İdris Başaran, "Uzun yıllardan bu yana bu mahallede yaşıyoruz. Bu köy canlı bir köy. Yani insanlar oturmakta, yaşam sürmekte. Fabrikalarımız mevcut. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat bazı insanlar Dabbe diye bir film izlemişler. Bu filmden kaynaklanan bir adres, bizim burayı gösteriyor. Tanımadığımız insanlar köyümüze gece saatlerinde gelip, kameralarla köyümüzdeki metruk binalara girerek çekim yapıyorlar. Bundan dolayı da bizi de rahatsız ediyorlar. Köyümüzün en çok rahatsız olduğu noktaysa; cinlerin var olduğunu yayınlayarak para kazanıyorlarmış. Esas maksatları para kazanmaktır. Köyümüzde böyle bir şey olduğunu biz ne gördük ne de duyduk. Köyün yaşlıları da böyle bir şey duymamışlar. Yanlarında bir iki tane Suriyeli vatandaş getiriyorlar. Arapça yazıyorlar ama onlar da ne yazdıklarını bilmiyorlar. Fakat Arapça yazıları görünce toplum, burada cinlerin var olduğunu söylüyor. Bu çok yanlış bir durum" dedi.



'ÜÇ ÇATALLI GÖLGE KÖYÜ DİYE BİR ŞEY YOK'



Sulhiye Mahallesi Muhtarı Celalettin Cengiz ise köylerinde birkaç metruk ev bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Metruk ev birkaç tane var. çevresinde yaşayan insanlar var. Böyle bir şey ola onlar fark ederdi. Böyle bir şey olamaz. Cinli köy diye imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bundan biz çok rahatsızız. Yıllardan bu yana ne biz nede büyüklerimiz böyle bir olay yaşadılar. Biz bu durumu Jandarma’ya bir çok şikayette bulunduk. Köyümüze gece saatlerinde gelip incelemelerde bulunan kişileri Jandarma ekipleri de denetlediler. Tamamen bir yerlerden duyup gelip burada incelemelerde bulunuyorlar. Burada öyle bir doğa üstü olmadı. Köyümüzün 200 yıldır ismi Sulhiye mahallesidir. Üç Çatallı Gölge Köyü diye bir isim asla olmadı. Böyle bir şey yok" dedi.



Mahalle sakinleri mahallenin içinde bulunan iki metruk binaya girip böyle bir durumun yaşanmadığını gözler önüne serdi.