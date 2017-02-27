Türkiye bu olayı konuşmuştu. Cezası belli oldu

Kayseri 'nin Tomarza İlçesi'nde, kıskançlık ve intikam için eski eltisinin 2 çocuğunu dövdükten sonra çuvala koyup 7 metre derinliğindeki kuyuya atarak, birinin ölümüne diğerinin yaralanmasına neden olmaktan yargılanan 28 yaşındaki Rukiye Tülay ağırlaştırılmış ömürboyu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Baba açıklama yaptı

3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Rukiye Tülay, Nevşehir Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, öldürülen Mehmet Ali ve yaralı Eylül'ün babası Kamil ve annesi Elif Turan hazır bulundu.Daha önce İstanbul Bakırköy Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderilen Rukiye Tülay'a 'cezayi ehliyeti olduğu' yönünde rapor verildi. Bunun üzerine devam eden mahkemede son sözü sorulan kadın, "İsteyerek yapmadım, cok pişmanım" dedi.Mahkeme heyeti yargılama sonunda Rukiye Tülay'a ölen 10 yaşındaki Mehmet Ali yönünden 'Ağırlaştırılmış ömürboyu', yaralı kurtulan 7 yaşındaki Eylül yönünden ise 'Çocuk Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Karar sonunda konuşan baba Kamil Turan, "Bu karar bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Yaralı kurtulan kızım ve bizler, psikolojik sorun yaşıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından psikolojik destek istiyoruz" diye konuştu.