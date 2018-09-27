Türkiye'den 23 üniversite dünyanın en iyileri arasında

Dünyanın en prestijli Sıralama Kuruluşu olan Times Higher Education (THE), 2019 dünya üniversite sıralamasını açıkladı. Türkiye’den 23 üniversite sıralamaya dahil olurken, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Türkiye’den sıralamaya giren üniversiteler içinde "uluslararası görünürlük (international Outlook)" alanında 5’inci, genel sıralamada ise 13’üncü oldu

Türkiye'den 23 üniversite dünyanın en iyileri arasında
27 Eylül 2018 Perşembe 11:52

'THE World University Rankings 2019’ sıralamasında, 77 ülkeden 1258 üniversite değerlendirilmeye alındı. Öğrenme ortamı, araştırma, sanayi geliri ve uluslararası görünürlük ele alınarak yapılan araştırmada, 23 Türk üniversitesi sıralamaya girdi. Türkiye’den uluslararası görünürlük alanında 5’inci sırada yer alan BAU, bu alanda Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’yle ilk 5 içinde yer aldı.

Dünya üniversite sıralamasında birinciliği, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Oxford Üniversitesi alırken, ikinciliği Cambridge Üniversitesi, üçüncülüğüde Stanford Üniversitesi aldı. Dünya Üniversite Sıralamasına giren 13 Türk üniversitesinin sıralaması ise şöyle:

"Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi."


Kaynak: DHA
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