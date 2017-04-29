Türkiye'den çalınan heykel, ABD'de 14.5 milyon dolara satıldı

Türkiye'den çalınarak ABD'ye götürülen 5 bin yıllık kadın heykeli 'Guennol Yıldız Avcısı', ABD'de 14.5 milyon dolara satıldı



Türkiye'nin iadesi için hukuki çalışmalar başlattığı Anadolu'dan kaçırılan Guennol Yıldız Avcısı adlı tarihi eser, Christie's Müzayede Evi'nin New York merkezinde düzenlenen açık artırmada 14 milyon 471 bin 500 dolara alıcı buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Gelibolu Yarımadası'nda bulunan ve yurt dışına kaçırılan 5 bin yıllık 'Guennol Stargazer/Guennol Yıldız Avcısı' adlı heykelin New York'taki müzayedede satışının durdurulması için girişimde bulunulduğunu belirtti.



60 günden önce teslim edilmeyecek

Çanakkale'de bulunmuştu

Christie's Müzayede Evi Küresel Başkanı Jussi Pylkkanen, Türkiye'nin ABD mahkemesine eserin satışıyla ilgili ihtiyati tedbir aldırma başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Pylkkanen, dava nedeniyle eseri satın alacak kişiden 60 gün süresince para alınmayacağını ve eserin alıcıya bu süreden önce teslim edilmeyeceğini kaydetti.Arkeoloji literatüründe "Kilya Tipi" idoller grubuna giren ve Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı başlarına ait olan geometrik formlu mermer kadın heykeli, Çanakkale ili Kilya Koyu'nda bulunmuştu. Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı önceki gün yaptığı açıklamada, müzayedede satışa sunulan eserin, "200 yıldır devam eden büyük bir soygunun bir parçası" olduğunu ve derhal Washington'daki Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği, Büyükelçilik ve New York Başkonsolosluğu üzerinden hukuki girişimde bulunduklarını bildirmişti.