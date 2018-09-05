Türkiye'den göç edenlerin sayısında büyük artış!

Türkiye’den 2017 yılında yurt dışına göç eden 253 bin 640 kişinin yüzde 15.5’ini 25 – 29 yaş grubu oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42.5 artarak 253 bin 640 kişi oldu.

Türkiye’den yurt dışına göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında en fazla göç edenlerin:

Yüzde 15.5’ini 25-29 yaş grubu,

Yüzde 14.4’ünü 20 – 24 yaş grubu,

Yüzde 12.3’ünü 30-34 yaş grubu oluşturdu.

Türkiye’den yurt dışına göç eden 253 bin 640 kişinin yüzde 52.3'ünü erkek, yüzde 47.7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Yurt dışından Türkiye’ye göç eden kişi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 22.4 artışla 466 bin 333 kişi oldu.

Türkiye’ye 2017 yılında göç edenlerin,

Yüzde 12.3'ünü 25-29 yaş grubu,

Yüzde 11.6’sını 20-24 yaş grubu,

Yüzde 10.8’ini 30-34 yaş grubu oluşturdu.

Yurt dışından Türkiye’ye göç eden 466 bin 333 kişinin yüzde 54’ünü erkek, yüzde 46’sını ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye’ye 2017 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde; 166 bin 44 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul’u sırasıyla 46 bin 475 kişi ile Ankara, 21 bin 888 kişi ile Antalya, 12 bin 31 kişi ile İzmir ve 11 bin 191 kişi ile Bursa izledi.

Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 75 bin 849 kişi ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u sırasıyla 27 bin 379 kişi ile Ankara, 15 bin 56 kişi ile Antalya, 13 bin 946 kişi ile Bursa ve 10 bin 353 kişi ile İzmir izledi.

Türkiye’ye 2017 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 26.6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 10.4 ile Afganistan, yüzde 7.7 ile Suriye, yüzde 5.7 Azerbaycan ve yüzde 5.6 ile Türkmenistan izledi.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 20.4 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 7.5 ile Azerbaycan, yüzde 6.7 ile Suriye, yüzde 4.6 ile Afganistan ve yüzde 4.5 ile Çin izledi.