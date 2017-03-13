Türkiye'den Hollanda'ya iki nota

Dışişleri Baskanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen ve skandal karar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na almayıp Almanya sınırına götüren Hollanda'ya iki nota verildi

Dışişleri Baskanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen ve skandal karar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Türkiye 'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na almayıp Almanya sınırına götüren Hollanda 'ya iki nota verildi. Hollanda Maslahatgüzarı 3. kez bakanlığa çağrıldı.



RESMİ ÖZÜR BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı bu ülkeye iki ayrı nota verdi.İlk nota Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki heyetin Hollanda'da maruz kaldığı duruma ilişkin. Bu durumun uluslararası teamüllere aykırı olduğu bildirildi.Türkiye'nin Hollanda'ya verdiği notada, Türk bakanlara yönelik diplomatik nezaket ve uluslararası teamüle uymayan söz konusu muamelelerin, güçlü bir şekilde kınandığı ve bu uygulamalar konusunda Hollanda makamlarından resmi bir yazılı özür beklendiği bildirildi.İkinci nota ise Hollanda polisinin konsolosluk önünde Türklere yönelik sert müdahalesine yönelik. Notada, barışçıl göstericilere yapılan polis müdahalesinin orantısız olduğu belirtildi.