Türkiye'den İdlib açıklaması. Kimyasal saldırı mı?

İdlib'te düzenlenen saldırı ile ilgili Sağlık Bakanı açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İdlib'de dün gerçekleştirilen saldırıyla ilgili bulguların, bunun bir kimyasal saldırı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İdlib'de yapılan kimyasal katliama ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Akdağ şunları söyledi: "Bize dün itibariyle 30'a yakın hasta ulaşmıştı, 2 de vefat vardı. Bunlar bize ulaşanlar, bize ulaşamayan çok sayıda insan var. Ölenler, ağır biçimde hasar görenler var. Bir kimyasal saldırı olduğuna dair bulgular mevcut. Bu bulguları dökümante ederek Dünya Sağlık Örgütü'ne de gönderiyoruz. İnsanlığın bu meseleye duyarsız kalmaması lazım. Daha önce de ifade ettim. Dünyanın bütün güçlü ülkelerinin bu gidişe bir 'dur' demesi gerekiyor. Zalim bir rejimin, zalimce çoluk çocuk, genç yaşlı, hamile hasta demeden insanların üstüne kimyasal bombalarla saldırması insanlık dışı bir vahşet. Bu vahşeti, bu vahşete sebep olanları şiddetle lanetliyorum. Mübarek aylardayız. Cenab-ı Hak onların cezasını versin. Biz Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz."Suriye'nin İdlib bölgesinden Esad'ın kimyasal saldırı yaptığını kanıtlayan görüntülerin gelmesinin ardından çok sayıda Türk ambulansı sınırı geçerek yaralılara Gaziantep'e getirdi.