Türkiye'den Katar kriziyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır ile Katar arasında yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Terörizmle mücadele başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve sınamalarla ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele edilebileceği unutulmamalıdır" denildi

Dışişleri Bakanlığı'nın, 4 ülkenin 'terörizm ve aşırılıklardan korunmak' için komşuları Katar'la tüm ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından yaptığı yazılı açıklama şöyle:



"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın bu sabah Katar'la diplomatik ilişkilerini kesme ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulamaya koyma kararı aldıkları öğrenilmiştir. Bu karardan büyük üzüntü duyuyoruz.



Bölgemiz çeşitli ülkelerde devam eden krizler nedeniyle derin bir istikrarsızlıktan geçmektedir. Böyle bir dönemde bölgesel dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin stratejik işbirliği içinde olduğu ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrar bakımından önemli bir role sahip bulunan Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki görüş ve yaklaşım farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri en halisane temennimizdir.



Terörizmle mücadele başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve sınamalarla ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele edilebileceği unutulmamalıdır.



Türkiye, bölgesinin sorumlu bir aktörü ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirve Dönem Başkanı olarak dost ve kardeş ülkeler arasında yaşanan bu anlaşmazlığa en kısa sürede çözüm bulunması hususunda üzerine düşeni yerine getirmeye hazırdır"