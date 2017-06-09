Türkiye'den sonra o ülke de Katar'a asker gönderiyor

TBMM'nin Katar'a asker gönderme kararı almasının ardından Pakistan da Katar'a asker göndermek için harekete geçti

Pakistan Katar'a 20 bin asker gönderme kararı için meclise önerge verdi.



Kararın TBMM'nin Katar'a asker gönderme kararının ardından gelmesi Pakistan ile Türkiye arasındaki ittifakı yeniden gündeme getirdi.



İTİDAL ÇAĞRISI



ANLAŞMA DEVAM EDECEK

KATAR'DAN TÜRK ASKERİ AÇIKLAMASI

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili itidal çağrısı yaptı.Ulusal Meclis tarafından kabul edilen önergede, krizin taraflarınca "itidal gösterilmesi ve farklılıkların diyalog yoluyla çözülmesi" çağrısında bulunuldu. Ulusal Meclis, ayrıca Pakistan hükümetini "Müslüman ümmeti arasında bölgesel iş birliğini artıracak somut adımlar atmaya" çağırdı. Öte yandan, Ulusal Meclis Başkanı Ayaz Sadık, Ulusal Güvenlik Komitesinin 15 Haziran'da Katar krizi gündemiyle toplanacağını bildirdi.Öte yandan İslamabad yönetimi, Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına devam edeceğini bildirdi.Pakistan Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahid Hakan Abbasi, yaptığı açıklamada, ülkesinin Katar ile geçen yıl imzaladığı ve 2031'e kadar geçerliliği olan 1 milyar dolarlık LNG ithalatı anlaşmasına bağlı kalacağını ifade etti. Abbasi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Katar'a herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı için tarafların anlaşmaya sadık kalmakla yükümlü olduğunu söyledi.Körfez ülkeleriyle yaşanan diplomatik kriz hakkında Katar'dan bir kez daha diyalog çağrısı geldi. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdülrahman el Sani, “Hâlâ tercih ettiğimiz seçenek diplomasi” dedi. El Sani, “Bu kriz hiçbir zaman askeri yolla çözülmeyecek” ifadelerini kullandı. El Sani, gıda konusunda endişe taşımadıklarını ve sonsuza kadar böyle yaşayabileceklerini söyledi. Katarlı bakan İran’ın kendilerine gıda yardımı önerisinde bulunduğunu ve üç limanın Katar’a tahsis edileceğini söyledi. Abluka kararı alan ülkelerin henüz kendilerinden açık bir talepte bulunmadığını savunan Katarlı bakan, ‘bu tarz bir hamaseti düşman bir ülkeden bile görmedikleri’ yorumu yaptı.Katarlı bakan, ülkedeki Amerikan üssünün fonksiyonunda bir değişikliğe gerek görmediklerini ekledi. El Sani, Türk askerleriyle ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Bakan, 'Türk askeri Katar'a tüm bölgenin güvenliği için geliyor' dedi. Kendileriyle ilişkileri kesen ülkelerin Katar'a talepler listesi sunmadığını söyleyen es-Sani, "Bu sorun asla askeri yollarla çözülemez" dedi. "Bağımsız" dış politikalarının değişmeyeceğinin altını çizen es-Sani, "Teslim olmaya hazır değiliz. Asla da hazır olmayacağız" diye konuştu.