Türkiye'den sosyal medya devlerine uyarı

Zeytin Dalı Harekatı sonrası yargı ve BTK'dan en çok kullanılan sosyal medya sitelerine uyarı yapıldı

Afrin'ne yönelik Zeytin Dalı Harekatı başladı. Harekatın askeri yönü devam ederken, sosyal medya konusunda da yetkililer hassas davranıyor. Bu kapsamda harekata karşı olduğunu bildiren ve konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapanlar gözaltına alınırken yargı ve BTK da en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları olan Facebook, Twitter ve Youtube'a uyarıda bulundu.



Alınan bilgiye göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Mehmetçiğin sahadaki operasyonunu etkileyecek, askerin moralini bozacak, yalan-yanlış içeriklere hemen müdahale ediyor.



Ekipler, yasal olmayan ve maksatlı yayın yapan internet sitelerini de takip ederken, tespit edilen kişiler hesapları da yargıya bildiriyor.



Bu kapsamda Facebook, Twitter ve Youtube da Türkiye tarafından uyarıldı. Bu şirketlerin de Türkiye'ye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, "Zararlı, sakıncalı, yalan, manipülatif içerikler hemen kaldırılmazsa geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmekte geç kalınabiliyor. Bu nedenle çok hızlı ve proaktif davranıyoruz" dedi.



Öte yandan terör örgütü yandaşlarının da yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden TSK birliklerinin durumu, operasyona ilişkin detaylar, silah bilgileri gibi bilgileri yakından takip ettiği iddia ediliyor. Bu konudaki detayların paylaşılmaması konusunda da askeri yetkililere uyarıda bulunuluyor. (Habertürk)