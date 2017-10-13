Türkiye'den Suriye tarafına roketatar ateşi!

Hatay sınırındaki Oğulpınar Hudut Karakolundan, Suriye tarafına bir dakika süreyle roketatarla ateş açıldı. Ateş seslerini duyanlar, kısa süreli heyecan yaşadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan Suriye tarafına doğru bir dakika süreyle ateş açıldı. Batı illerinden sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının konuşlandığı Oğulpınar Karakolu'ndan çoklu roketatarla yapılan ateş, bölgede kısa süreli heyecan yarattı. Ardından bölgede yeni herhangi bir hareket gözlenmedi.



İDLİB'DEN DOÇKA SESLERİ GELİYOR



Suriye'nin İdlib kentinde yapılan doçka atışlarının sesleri sınıra sıfır noktadaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden duyuldu. Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu yakınlarında bulunan İdlib kırsalında çatışma çıktı. Sınırının diğer tarafından gelen doçka sesleri, Türkiye tarafındaki Reyhanlı ilçesi mahallelerinden de duyuldu. Çatışmanın kimlerin arasında olduğu ise henüz bilinmiyor.