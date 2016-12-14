Türkiye kar yağışının etkisi altında. Bu illerde okullar tatil

Türkiye'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi

Türkiye güne kar yağışı ile uyandı kar nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.



Kayseri'de bir gün ara



Kar nedeni ile Kayseri'deki bütün okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kayseri'de dün başlayan kar, gece etkisini artırdı. Kar nedeniyle çok sayıda trafik kazası da meydana gelirken, okullar da bir gün tatil edildi.



Niğde'de 1 gün tatil



Niğde'de de kar yağışı etkili oldu. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar nedeni ile okulların bir gün tatil edildiği belirtildi.



Ordu'da 14 ilçede tatil



Kar yağışı Ordu'nun da yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar nedeniyle 14 ilçe ve 4 ilçenin bazı mahallelerinde okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, sahil kesimindeki Altınordu, Gülyalı, Fatsa ve Ünye ilçelerine bağlı 15 mahallede ise okulların bugün tatil olduğu belirtildi.



Gümüşhane ve Bayburt'ta tatil



Kar nedeniyle eğitime ara verilen illerden diğerleri de Bayburt ve Gümüşhane.



Bayburt'taki bütün okullar bir gün tatil edilirken, Gümüşhane’de ise Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm okullar, il merkezi ile Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Öte yandan Bayburt ile Gümüşhane’nin Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.



Erzurum'da okullar tatil



Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.



Erzurum Valiliği tarafından bu sabah yapılan açıklamada, "14 Aralık 2016 çarşamba günü Erzurum genelinde okul öncesi ilkokul ve liseler yoğun kar yağışı nedeniyle 1 (bir) gün süreyle tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelliler de yine 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacak" denildi.



Muş'ta okullar 1 gün tatil edildi



Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde okullar bir gün tatil edildi.



Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle Muş merkez ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde 14 Aralık Çarşamba günü Valiliğimiz krarıyla okullar (örgün Eğitim) bir gün tatil edilmiştir. İlçelerimiz ise Kaymakamlıklarınca değerlendirilecektir" denildi.





Kars’ta eğitime kar engeli



Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Kars genelinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde okullar 14 Aralık 2016 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi. Eğtim-öğretim 15 Aralık Perşembe günü başlayacak.



BİNGÖL'DE DE OKULLLAR TATİL EDİLDİ



Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirme sonucunda 14.12.2016 çarşamba günü bir gün süre ile ilk ve ortaöğretime ara verilmiştir" denildi.



ELAZIĞ'IN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL



Elazığ'da, Palu, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçeleri ile daha önce taşımalı eğitim veren okulların tatil edildiği açıklanan Karakoçan İlçesi'nde de tüm okullar tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde, engelli ile hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.





Sivas'ta da okullar tatil



Sivas'ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışı, akşam etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kent merkezi ile Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar, Gölova, Yıldızeli ve İmranlı ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ulaş ve Hafik ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.



Kamuda çalışan hamile ve engellilerin ise bugün bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Batı Karadeniz'de eğitime ara



Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Düzce kent merkezi, Bolu'nun Gerede İlçesi ve Kastamonu'nun Ağlı İlçesi'nde eğitime bir gün ara verildi. Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçeleri ile Kastamonu'nun Ağlı, Şenpazar, Cide, Küre ve İnebolu ilçelerinde ise taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi.



Bitlis’te okullara kar tatili



Bitlis’te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı okullar 1 günlüğüne tatil edildi.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının etkili olduğu Bitlis’te merkez ve merkeze bağlı okulların 1 günlüğüne tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği ifade edildi.



TUNCELİ MERKEZDE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullarda da bugün eğitime ara verildi.



Sakarya'da taşımalı sistemle eğitime bir günlük kar tatili



Sakarya'da beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yapılan okullar bugün tatil edildi.