Türkiye'nin batısına yağmur uyarısı

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin yarın (17.11.2018 Cumartesi) Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Meteoroloji ayrıca, Trabzon ve Giresun'da; karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulunurken Doğu Karadeniz'in Doğusunda fırtına beklendiğini meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu

Türkiye'nin batısına yağmur uyarısı
16 Kasım 2018 Cuma 14:30

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; yarın Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, pazar günü Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya'nın batısı) kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.


TRABZON VE GİRESUN'DA; KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

Trabzon ve Giresun'da; bugün (16.11.2018 Cuma) görülecek yağışların, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuvvetli (21-50 Kg/m2) yağmur ve sağanak, 1200 m. ve üzeri rakımlı yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


DOĞU KARADENİZ’İN DOĞUSUNDA FIRTINA BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in doğusunda bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına’nın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meteoroloji #yağmur #sağanak yağış
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